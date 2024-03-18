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Çin Devlet Başkanı, yeniden seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti

Çin Devlet Başkanı, yeniden seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan mevkidaşı Vladimir Putin'e tebrik mesajı yolladı.

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Şi, mesajında, Rusya'nın son yıllarda karşılaştığı zorlukları aşarak ulusal kalkınma ve canlanma yolunda kararlı şekilde ilerlediğini belirterek, Putin'in yeniden seçilmesinin Rus halkının ona desteğini gösterdiğini ifade etti.

Çin'in Rusya ile ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Şi, Çin ve Rusya arasındaki "kapsamlı stratejik işbirliği koordinasyonunu" yeni dönemde iki ülke ve halklarına daha fazla fayda sağlayacak şekilde geliştirmek üzere yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Şi, "Rusya'nın Putin'in liderliğinde ulusal kalkınma ve inşada daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını" dile getirdi.

Çin-Rusya yakınlaşması

Çin'in, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Hint-Pasifik bölgesinde gerilimin ve cepheleşmenin arttığı bir dönemde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Rusya ile yakınlaştığı gözleniyor.

Pekin, ABD ve Avrupa'nın, Ukrayna krizinin ardından Batı'nın yaptırımları altındaki Moskova ile başta enerji olmak üzere ekonomik ilişkilerini geliştirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023’te 240 milyar dolara ulaşarak 200 milyar dolar olarak belirlenen hedefi aşarken, Rusya'nın yıl içinde ihraç ettiği ham petrol ve doğal gazın yaklaşık yarısı Çin tarafından satın alındı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Mart 2023'te düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıdıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.

Şi ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Moskova'da yaptığı görüşmede, Çin ile Rusya arasında "kapsamlı stratejik ortaklık koordinasyonu" olarak tanımladıkları ilişkilerin yeni boyuta yükseltilmesi ve stratejik işbirliğinin küresel boyutta genişletilmesine dair anlayış birliğine varılmıştı.

Şi, ziyaretin ardından Putin'e veda ederken, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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