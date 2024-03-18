Kayserispor’da antrenmanlar Perşembe başlayacak

Kayserispor, Alanyaspor ile oynadığı müsabaka sonrasında izine ayrıldı. Sarı kırmızılılar haftanın ilk çalışmasını Perşembe günü gerçekleştirecek.

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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor’da teknik heyet ve futbolcular izin yapıyor. Ligin 30. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçın ardından izine ayrılan sarı kırmızılılar, Perşembe günü tekrardan toplanacak. İlk çalışmasını gerçekleştirecek teknik heyet ve futbolcular, tam kadro çalışacak.

Lige verilen milli ara nedeniyle izine çıkan Kayserispor ligin 31. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçına kadar hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürecek.