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eMilli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gidiyor!

eMilli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gidiyor!

eMilli Takım, UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, elemelerde B Grubu'nda Macaristan'ı 5-3 ve Hollanda'yı 8-6 yenerek 6 maçta 6 galibiyet alan ay-yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 eAvrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milliler bu sonuçla üst üste 3. kez şampiyonaya katılım hakkı elde etti.

Sporculara teşekkür eden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Tolga Atalay, teşekkürler Kerem Korkmaz, teşekkürler Mert Altıntop, teşekkürler Kaan Tüzün, teşekkürler Emirhan Erdem, teşekkürler İsmail Can Yerinde, teşekkürler Mümin Berk Turan, teşekkürler Mustafa Can Sarı, teşekkürler Emre Küçükhüseyin, teşekkürler Arda Azinyan. Yüreğinize ve bileğinize sağlık. Mutluyuz, gururluyuz. Hep birlikte nice zaferlere ulaşmayı diliyoruz. Bekle Almanya, biz geliyoruz."

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