Casper Excalibur G911 kullanıcılar ile buluştu

Casper'ın Excalibur G911 bilgisayarı Casper Tech Vision Day etkinliğinde kullanıcılarla buluşturdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve profesyonel kullanımlar için üstün performans sağlayan Excalibur G911; core gamerlar, mimarlar, mühendisler ve yazılımcılar gibi profesyonel kitleye ve öğrencilere hitap ediyor.

Casper Tech Vision Day etkinliğinde tanıtılan Excalibur G911, Intel 14. Nesil Intel i9 işlemciye ve NVDIA GeForce RTX4090 ekran kartına sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Intel'in en güçlü 14. Nesil işlemcisi ve NVIDIA'nın RTX 4000 serisine sahip en güncel ekran kartları arasında seçim yapabilmeyi mümkün kılan Excalibur G911 ile kullanıcılar istediği çeşit anakart, HDD, SSD veya RAM seçenekleriyle bilgisayarını konfigüre edip, cihaza 2 günde sahip olabiliyor.

Kullanıcılarına üstün ekran deneyimi sunan Excalibur G911, standartların dışında 16 inç ve 16:10 çerçeve yapısına sahip bir ekran barındırıyor.

Excalibur G911, 240 Hz yenileme hızıyla en zorlu oyunlarda dahi yüksek FPS değeriyle, oyun tutkunlarına oyun deneyiminin hazzını sonuna kadar yaşatıyor. Wide-QHD Panel, 2560x1440 yüksek çözünürlüğü ve 500 NIT yüzde 100 sRGB ekran skalası detaylarına sahip G911 ile oyunlarda daha gerçekçi görüntüler elde edebiliyor.

Cihaz, oyun performansının yanı sıra mimarlık, tasarım ve grafik gibi alanlarda da ultra net, ultra canlı ve doğru renkleri veriyor. 3 bölgeye ayrılmış 65 bin 026 adet farklı renk veren ve birbirinden farklı yanma modu sağlayan RGB klavyesiyle her an kişiselleştirilmiş aydınlatmayı sunabilen G911, Dolby Digital ses sistemiyle de kaliteli ve berrak ses, müzik deneyimini sunuyor.

Metal tasarımıyla hem daha ince hem de daha şık duran G911, akıllı turbo termal fanları sayesinde de çok yüksek performanslı ekran kartı ve işlemci barındırmasına rağmen sıcak-soğuk hava sirkülasyonunu çok hızlı şekilde gerçekleştiriyor.

Bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçteki internete bağlanmayı sağlayan BE202 wireless ile de rakiplerinden ayrışan Excalibur G911, saniyede 40 GB çift yönlü bant genişliğine sahip en yeni ve en hızlı aktarım portu olan Thunderbolt 4 ile kullanıcılara ışık hızında bağlantıyı sunuyor.