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Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?

Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?

Merkez Bankası, kredi kartından nakit borçlanmaya faiz düzenlemesi getirdi. Karara göre nakit avans faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranı ile uyumlu hale getirildi. Uzmanlara göre faiz artışı ile nakit avansa yönelik ilginin soğutulması amaçlanıyor. Söz konusu karar daha çok nakit avans ile döviz yatırımı yapanları hedef alıyor. Ayrıca bankalar, önümüzdeki dönemlerde şirketleri dövizden TL'ye geçişe yönlendirecek.

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Merkez Bankası, kredi kartından nakit borçlanmaya faiz düzenlemesi getirdi. Karara göre nakit avans faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranı ile uyumlu hale getirildi. Uzmanlara göre faiz artışı ile nakit avansa yönelik ilginin soğutulması amaçlanıyor. Söz konusu karar daha çok nakit avans ile döviz yatırımı yapanları hedef alıyor. Ayrıca bankalar, önümüzdeki dönemlerde şirketleri dövizden TL'ye geçişe yönlendirecek.

Merkez Bankası, ilave sıkılaştırma adımları kapsamında iki yeni kararını cumartesi günü duyurdu. Karar kapsamında kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltildi.

Bu karar ile ihtiyaç kredisi ile nakit avans faiz oranları eşitlendi. Hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Uzmanlar, kararın ihtiyaç kredisi ve kredi kartı tarafındaki hızlı büyümenin önüne geçilmesi için alınan önlemlerden biri olduğunu belirtti.

Söz konusu karar ile düşük faizli nakit avansa olan ilginin soğutulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Uzmanlara göre seçim öncesi nakit avans ile döviz yatırımlarının artış gösterdi. Faizlerin yükseltilmesi ile bu durumun önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı. Söz konusu karar ile nakit avans ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşların hedef alınmadığı ifade edildi.

Şirketler TL'ye ikna edilecek

Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedeflerini de güncelledi. Karara göre bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi.

Uzmanlar söz konusu karar ile bankaların şirket müşterileri önümüzdeki dönemde dövizden TL'ye dönüş için ikna etmeleri gerekeceğini ifade etti.

Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Belirlenen hedeflerin sağlanamaması halinde komisyon oranları artırıldı.

Taksit sayısı düşürülmüştü

Geçen hafta da kredi kartına nakit avansta taksit sınırı 12'den 3'e indirilmişti. Ayrıca nakit avansta limit oranları düşürülmüştü. İlk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirilmişti.

Söz konusu düzenlemeler için Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı ifade edilmişti.

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