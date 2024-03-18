BIST 8.814
DOLAR 32,30
EURO 35,25
ALTIN 2.238,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü. Soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Abone ol

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte sabah saatlerinde cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, havanın açılmasıyla eridi.

Kars

Kars'ta, yoğun kar yağışı etkili oldu.

Beyaza bürünen şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerine biriken karları temizledi.

Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış'ta ise gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Vatandaşlar, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle kara yollarında buzlanma da meydana geldi.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
FIFA Başkanı'ndan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama
FIFA Başkanı'ndan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Japonlar Gökova sarı susamına bayılıyor!
Japonlar Gökova sarı susamına bayılıyor!
Anıtkabir'de 18 Mart Şehitlerini anma töreni düzenlendi
Anıtkabir'de 18 Mart Şehitlerini anma töreni düzenlendi
Babalarını öldüren kardeşler tutuklandı!
Babalarını öldüren kardeşler tutuklandı!
İzmir'de Nevruz mitingi sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi
İzmir'de Nevruz mitingi sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık hizmetleri sistematik şekilde yok ediliyor!
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık hizmetleri sistematik şekilde yok ediliyor!
Adana'da bir evde 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi!
Adana'da bir evde 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi!
Marmara'da şubat yağışları yüzde 56 azaldı!
Marmara'da şubat yağışları yüzde 56 azaldı!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar! Bakan Ali Yerlikaya: 12 kişi gözaltına alındı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar! Bakan Ali Yerlikaya: 12 kişi gözaltına alındı
Kate Middleton'ın öldüğü iddiaları boşa çıktı! İngiliz Kraliyet Ailesi ne açıklayacak?
Kate Middleton'ın öldüğü iddiaları boşa çıktı! İngiliz Kraliyet Ailesi ne açıklayacak?
MHP'de 11'inci kez Devlet Bahçeli dönemi! Oyların tamamını aldı
MHP'de 11'inci kez Devlet Bahçeli dönemi! Oyların tamamını aldı