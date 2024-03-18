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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar! Bakan Ali Yerlikaya: 12 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar! Bakan Ali Yerlikaya: 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı" dedi.

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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K'nin müsabaka esnasında tespit edilip, gözaltına alındığını ve hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç'nin kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu Passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın Passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır."

 "Taraftarları havalimanına çağıran şahıslar yakalandı"

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darbeden kişinin O.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"O.B, Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S, K.M, O.O, E.T, ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S. ve B.T. yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir."

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