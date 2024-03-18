Abdülkerim Durmaz 'yarın Ali Koç'un odasına dalacağım' dedi radikal Trabzon önerisini açıkladı

Fenerbahçeli eski futbolcu yorumcu Abdülkerim Durmaz, canlı yayında yarın kulübe giderek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Fenerbahçe takımı Trabzon'da bir daha maç oynatmayın bu işler düzelene kadar" önerisinde bulunacağını açıkladı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın sonu büyük olaylara sahne oldu.

Sahaya Trabzonspor taraftarları galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında bu maçta yaşananlar konuşuldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Abdulkerim Durmaz, olaylar için Trabzonspor'a tepki gösterdi.

"Türkiye'de bazıları Fenerbahçe takımı kökten yok olursa rahatlayacaklar gibi durum var. İş artık oraya geldi. Derdiniz ne sıkıntınız ne. 10 senedir şampiyon olmayan takıma yapılıyor" diyen Durmaz, basının da provokasyona alet olduğunu söyledi.

"Direkt odaya dalacağım"

Durmaz, konuşmasına böyle devam etti:

"Bu başka bir şey. Resmen 300-500 kişinin oradaki 15-20 futbolcuyu öldürme girişimi gibi bir şey bu. Kabul edilemez bir şeydir. Çok lafı uzatmaya gerek yok. Ben direkt sayın Ali Koç'a sesleneceğim. Yarın kendisiyle görüşeceğim. Direkt odaya dalacağım. Öyle randevu var mı toplantı var mı anlamam. Kulüptelerse odaya dalacağım. Eski Fenerbahçeli futbolcu olarak benim hakkım. Gireceğim odaya diyeceğim ki 'Bakın kardeşim bu iş böyle çözülmez. Sayın Ali Koç söylüyorum. 'Senin nezdinde bundan sonraki başkanlara. Fenerbahçe takımı Trabzon'da bir daha maç oynatmayın bu işler düzelene kadar.'

"Bana zulmeden insana ben o zevki yaşatmam bir daha"

Fenerbahçe önümüzdeki yıl Trabzon'daki maça çıkmazsa ne olur. 3-0 hükmen mağlup olur. Trabzon'da Fenerbahçe takımını oynatmayın. Çünkü hayatta en uyuz olduğum şey neden biliyor musun? Bana zulmeden insana ben o zevki yaşatmam bir daha. Bu enayiliğe girer. Sen bana zulmediyorsun beni dövüyorsun, otobüsüm kurşunlanıyor.

"Veririm 3 puanı hükmen mağlup olurum"

Sahaya giriyorsun ve ben sana aynı zevki bir daha yaşatacağım. Yok kardeşim. Veririm 3 puanı hükmen mağlup olurum. Devlet öyle bir güvence verecek mi burada Fenerbahçeli futbolcuya yanına kimse yanaşamaz. Yoksa oyuncuları oraya kurbanlık koyun gibi hiçbir başkan Fenerbahçeli futbolcuları atamaz. Radikal bir şey söylüyorum. Şampiyon olamazsam 3 puanla. Olma kardeşim. Zaten olmuyoruz ne olmuş ki.

Kadıköy'deki maçı hatırlattı

Fenerbahçe ilk mağlubiyetini Kadıköy'de Trabzon'dan aldı. Sana bir ufak tecavüz oldu mu? Mütekabiliyet esası var Buna rağmen sana elini bile sürmemiş ve karşılığında bunu yapıyorsun. Bu artık zevke girer seneye gelin seneye yine yaparım demektir. "