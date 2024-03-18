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Van'da 36 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'da 36 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 36 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 36 kilo 500 gram eroin, 60,10 gram metamfetamin, 6,28 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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