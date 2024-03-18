TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti! İlk açıklama geldi: Yoluma ve adaylığıma devam edeceğim

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Karar partinin sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu. Zan ise adaylığa "daha güçlü bir şekilde" devam edeceğini açıkladı.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı.

TİP'ten yapılan açıklamada, "Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca Gökhan Zan'ın söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreç başlatacağını partiye ilettiği belirtildi.

TİP'in açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ancak TİP'in en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

TİP: Özür diliyoruz

TİP ayrıca başta Hatay halkından olmak üzere, "İstemeden de olsa parçası olduğu tablo için" özür diledi. Partinin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz, halka karşı işlenmiş bir suça bulaşmış hiç kimseyi desteklememeyi, dolayısıyla Hatay’da da deprem suçlarında ve yıkımda payı bulunan iktidar ve ana muhalefet adayları karşısında mücadele etmeyi ve halkımızı onlara oy vermemeye çağırmayı görev bilir.

Mücadelemizde, haysiyetimizde, ilkelerimizde inat edeceğiz.

Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da pazarlıksız, tavizsiz, düzen siyasetinin kirli ve yozlaşmış ilişkilerinden tamamen uzak bir kimlikle yürüyüşüne devam edecektir."

Gökhan Zan'dan suç duyurusu



Gökhan Zan ise Hatay Adliyesi’ne giderek, şantaja ve tehdide uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Zan, suç duyurusu sonrası adliye önünde açıklama yaptığı ve X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaştığı açıklamada "Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar" ifadelerini kullandı.

“Son 1 haftadır yoğun bir tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldım" diyen Zan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına bana geldiklerini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Ama boyun eğmedim. Durumu parti genel merkeziyle ve genel başkanımla paylaştım. Partim boyun eğmemem gerektiğini söyledi. Ancak dün itibarıyla az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana sahte bir kayıtla şantaj yaptılar; adaylıktan çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar verecekleri, basın yoluyla itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de bugün adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum."

Zan, "Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" dedi.