Alinur Aktaş'ın Özgür Özel'e mesajı ne? Mega proje Alinur Aktaş'ı göndermek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa için mega projesinin Alinur Aktaş'ı gönderip Bozbey'i getirmek olduğunu söylemişti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Alinur Aktaş'a YouTube'daki yayınında bu konuyu sordu.

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Kronometre çalışıyor yerel seçime doğru geri sayım devam ediyor. 31 Mart tarihi yaklaştıkça adaylar arasındaki yarış hızlanıyor. Tüm illerde olduğu gibi Bursa'da da müthiş bir yarış var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'le kıran kırana yarışıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, geçtiğimiz günlerde Bursa için yaptığı 'Ben Bursa damadıyım. Bursa'y alıyoruz' sözleri olay olmuştu. Özel, "Özgür Özel Bursa için mega projeniz nedir diye soranlara cevaben "Alinur Aktaş'ı gönderip Mustafa Bozbey'i getirmekten daha 'mega' bir proje yok" demişti.

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hadi Özışık'ın konuğu olarak Özgür Özel'in bu açıklamalarını değerlendirdi.

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