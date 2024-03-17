Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitti, ortalık karıştı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası istenmeyen görüntüler yaşandı. Hakemin son düdüğünün çalmasıyla Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya çalıştı.Abone ol
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Mücadelenin ardından taraftarlar sahaya indi. Güvenlik güçleri orta alanda futbolcuları ve hakemleri koruma altına aldı.
Taraftarlar sahaya indi
Fenerbahçeli futbolcuların maçın son düdüğünün ardından sevinç gösterilerinden bulunduğu sırada Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Bazı futbolcular ve taraftarlar arasında kargaşa yaşandı.
Livakovic'e yumruk!
Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı. Bir Trabzonspor taraftarı Dominik Livakovic'e yumruk attı. Fenerbahçeli Batshuayi, sahaya giren bir taraftara tekme attı.
Fred'le taraftar birbirine girdi!
Bright Osayi-Samuel, sahaya giren taraftarla dövüştü. Bir Trabzonspor taraftarı, Mert Müldür'e korner direği sopasıyla saldırdı. Mert Müldür, sopadan son anda kurtuldu. Fenerbahçeli Fred, sahaya giren bir Trabzonspor taraftarıyla birbirine girdi.