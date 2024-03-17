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Ankara'da dev kaçak tütün operasyonu! 28 milyon TL...

Ankara'da dev kaçak tütün operasyonu! 28 milyon TL...

Ankara'da jandarma birimleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçakçılık faaliyetlerine darbe vuruldu. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kaçak tütün ele geçirildi.

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Ankara’da kaçakçılık ile mücadele sürüyor. 

29 ton kaçak tütün ele geçirildi!

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik Bala ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. H.S. ve N.K.’nin kullandığı tırlarda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bala ilçesi yol kontrol noktasında tırlar durduruldu. Tırlarda yapılan aramada 29 ton kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünlere el konulurken, H.S. ve N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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