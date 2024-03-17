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Çanakkale’de batan bottaki göçmenler dron ile aranıyor

Çanakkale’de batan bottaki göçmenler dron ile aranıyor

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart’ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 3’üncü günde devam ediyor. AFAD ekipleri de dron ile düzensiz göçmenleri arıyor.

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Olay, 15 mart sabahı saat 08.07’de sıralarında meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Semadirek Adası'na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak, durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7’si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları 3’üncü gününde botun battığı belirtilen bölgede sürüyor. Batan bottan denize düşen düzensiz göçmenleri AFAD ekipleri dron ile arıyor.

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