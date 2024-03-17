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Didim’de 51 düzensiz göçmen, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Didim’de 51 düzensiz göçmen, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüs içerisinde 51 düzensiz göçmen ile birlikte, olayla bağlantılı 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir minibüs içerisinde bulunan 51 düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan aramada, 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 34 litre benzin, 3 adet şişirme pompası, 32 adet can yeleği ele geçirildi. Yapılan çalışmada olayla bağlantılı A.C. , M.C., Ş.Ş.A isimli göçmen kaçakçısı şüphelileri yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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