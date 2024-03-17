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'AK Parti ile görüşüyoruz' diyen Ahmet Türk: Bir daha kayyım...

'AK Parti ile görüşüyoruz' diyen Ahmet Türk: Bir daha kayyım...

Ahmet Türk, AK Partililerle yaptıkları görüşmelerde, DEM Parti'nin yönettiği belediyelere bir daha kayyım atanmayacağı konusunda kesin bir taahhüt alamadıklarını belirtti. Türk, mevcut politikaların değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Kürt siyasetinin önemli isimlerinden ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Türk, AK Parti temsilcileriyle resmi olmayan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Rûdaw TV’ye konuşan Türk, bu görüşmelerde DEM Parti'nin yönetimindeki belediyelere bir daha kayyım atanmayacağı konusunda net bir taahhüt alamadıklarını ifade etti.

Türk, bazı AK Partili isimlerle Meclis'te yapılan görüşmelere rağmen, kesin bir söz alınamamasının endişelerini artırdığını belirtirken, "AKP'nin bu politikayla yürüyemez olduğunu, gün geçtikçe kaybettiklerini görüyoruz. Kürt halkına düşmanlık yaparak devam edilen siyasetin değişmesi gerekiyor. Kürt halkının kucaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu, hem demokrasi hem de ekonomik açıdan Türkiye için elzemdir," dedi.

Özellikle yerel seçimlere dair konuşan Türk, DEM Parti'nin stratejisi ve ittifaklar konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Leyla Zana ve Başak Demirtaş'ın aday gösterilme süreçlerine dair yaşananları anlatan Türk, "Zana'yı İstanbul'dan veya Şanlıurfa aday göstermek istedik. Fakat kendisi kabul etmedi. Başak Demirtaş'ın da İstanbul'dan aday olmasını ben destekledim fakat partinin görüşü farklı oldu" dedi.

Türk, geçmişte yaşanan kayyım atamalarının olumsuz etkilerini dile getirerek, "Belediyeler, kayyımların yönetiminde halk için hiçbir şey yapmadı. Bu durumun tekrarlanmaması için yeni bir siyaset anlayışının şart olduğunu düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Kürt sorununun çözümüne dair umutlarını ve diyalog vurgusunu sürdüren Türk, Türkiye'nin demokrasi ve ekonomik kalkınma yolunda Kürt halkıyla barış içinde bir gelecek inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi

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