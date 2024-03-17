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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola'yı mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola'yı mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola A Milli Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 31-25 kazandı.

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A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında, Angola A Milli Takımı ile yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-16 Angola takımı önde kapatırken, A Milli Takım maçı 31-25'lik skor ile kazandı.

A Milli Takımı, Angola ile oynadığı ilk maçı da 43-22'lik skorla kazanmıştı.

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