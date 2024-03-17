BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  GÜNCEL

Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın arabasının anahtarına yazdığı şiir Ece Üner'i fena kızdırdı

Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın arabasının anahtarına yazdığı şiir Ece Üner'i fena kızdırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın lüks aracının anahtarına yazdığı şiir sosyal medyada gündem oldu. Ece Üner bu haberi sunarken söylediği sözlerle dikkat çekti.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaştı ve altına bir şiir yazdı.

Ece Üner ise bu haberi sunarken yine sözünü sakınmadı. "Sevgili babası sevgili Diyanet İşleri Başkanı vatandaşa sürekli sabır ve tasarruf tavsiye etmekten herhalde elinde kalmamış olacak ki kızına sabır tavsiye edememiş sabırsız bir şekilde anahtarını arıyor" diyen Üner devamında da şu ifadeleri kullandı:

Ece Üner sitem etti

"Çok ultra lüks arabanın anahtarı böyle bir şiir yazıyor önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye... Allah'ım bu arada ben Allah'ımın A'sını ben küçük yazsam yani herhalde yaşatmazsınız yani öyle söyleyeyim..."

Ece Üner şiiri okuyarak paylaşımı ekrana getirdi ve "Hani halkın sesi hakkın sesi diyerek iktidara gelip ondan sonra hem halkın sesine hem hakkın sesine bu kadar sağar olmak nasıl olabiliyor bu kadar halktan kopuk olmak nasıl olabiliyor?" diyerek sitem etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ev eşyası taşıyan TIR'da tabanca parçaları ele geçirildi!
Ev eşyası taşıyan TIR'da tabanca parçaları ele geçirildi!
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!
1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
En çok kaçakçılığı yapılan ürünler belli oldu
En çok kaçakçılığı yapılan ürünler belli oldu
Kazada ölen kuryenin ailesi adalet istedi!
Kazada ölen kuryenin ailesi adalet istedi!
Diyabet hastaları için Ramazan önerileri
Diyabet hastaları için Ramazan önerileri
Kurum: İlk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak
Kurum: İlk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak
İzlanda'nın son 3 ayda 4. yanardağ patlaması meydana geldi!
İzlanda'nın son 3 ayda 4. yanardağ patlaması meydana geldi!
Güneydoğu'nun 2 aylık hububat ihracatı 560 milyon dolara ulaştı
Güneydoğu'nun 2 aylık hububat ihracatı 560 milyon dolara ulaştı
İsrail 163 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi!
İsrail 163 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi!