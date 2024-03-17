Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın arabasının anahtarına yazdığı şiir Ece Üner'i fena kızdırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın lüks aracının anahtarına yazdığı şiir sosyal medyada gündem oldu. Ece Üner bu haberi sunarken söylediği sözlerle dikkat çekti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaştı ve altına bir şiir yazdı.

Ece Üner ise bu haberi sunarken yine sözünü sakınmadı. "Sevgili babası sevgili Diyanet İşleri Başkanı vatandaşa sürekli sabır ve tasarruf tavsiye etmekten herhalde elinde kalmamış olacak ki kızına sabır tavsiye edememiş sabırsız bir şekilde anahtarını arıyor" diyen Üner devamında da şu ifadeleri kullandı:

Ece Üner sitem etti

"Çok ultra lüks arabanın anahtarı böyle bir şiir yazıyor önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye... Allah'ım bu arada ben Allah'ımın A'sını ben küçük yazsam yani herhalde yaşatmazsınız yani öyle söyleyeyim..."

Ece Üner şiiri okuyarak paylaşımı ekrana getirdi ve "Hani halkın sesi hakkın sesi diyerek iktidara gelip ondan sonra hem halkın sesine hem hakkın sesine bu kadar sağar olmak nasıl olabiliyor bu kadar halktan kopuk olmak nasıl olabiliyor?" diyerek sitem etti.