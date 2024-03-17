Kurum: İlk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de düzenlenen 'Sivas Hemşehri Sahuru' programına katıldı. Murat Kurum, "İstanbul'umuzu güvenli bir limana ulaştıracağız. Ve 1 Nisan'da göreve gelir gelmez de İstanbul'da ilk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak.650 bin konut projemizi süratle yapacağız." dedi.

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sözlerine BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başladı.

Bakanlık döneminde Sivas'ta yaptığı eserlerden bahseden Kurum, "Bu kardeşiniz, 81 ilimize hizmet etmiş, 81 şehrimizde eser üretmiş bir kardeşinizdir. Sivas'a neler kazandırdığımızı sizler iyi bilirsiniz. Hep söylüyorum, biz, 'Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser" diyerek çalışıyor, bu anlayışla sizlere hizmet ediyoruz. Ardımızda eserler bırakmayı, gelecek nesillerimizin hayır dualarını almayı arzuluyoruz. Bakanlık görevim esnasında Sivas'ımızda tam 30 dev eserimizi kardeşlerimize armağan ettik. Sivas'ımızın dört bir yanını millet bahçelerimizle donattık. Altyapı ve üstyapıyı güçlendirdik. 10 bini aşkın yeni yuva kazandırdık. Binlerce riskli evin ve dükkanın dönüşümünü gerçekleştirdik. 70 gün önce de Sivas'ın sesi, nefesi Aşık Veysel'in söylediği gibi 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' diyerek milletimize hizmet yolunda yeni bir maratona çıktık" şeklinde konuştu.

Kurum, "İşte sizlerin canını hiçe sayan, kentsel dönüşümü ciddiye almayan mevcut CHP'li İBB yönetiminden inşallah Sivaslı kardeşlerimizle birlikte kurtulacağız. İstanbul'umuzu güvenli bir limana ulaştıracağız. Ve 1 Nisan'da göreve gelir gelmez de İstanbul'da ilk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracağız. 650 bin konut projemizi süratle yapacağız. İstanbullu hemşehrilerimizi güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız. Milletimizin kararı, azmi, arzusu doğrultusunda, 31 Mart gecesi bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Bu hantal ve ihmalkâr anlayıştan İstanbul'umuzu kurtaracağız. Bunun için hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

Demokrasinin yerelde başladığını ifade eden Kurum, "31 Mart'a, 14 gün kaldı. 14 gün sonra hepimiz sandığa gideceğiz. 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışıyla, demokrasimizin güçlenmesi, şehirlerimizin kalkınması için milli irademizi sandığa yansıtacağız. Çünkü trafik çilesi parti ayrımı yapmıyor, hepimizin ömründen ömür çalıyor. Metro ve metrobüs duraklarındaki sıkışıklık, hepimizin çilesine dönüşüyor. Deprem siyasi ayrım gözetmiyor, Allah göstermesin hepimizi enkaz altında bırakıyor. Yeşil alanlarımızın, dinlenme alanlarımızın, parklarımızın, bahçelerimizin yokluğu hepimizi boğuyor, hepimizi nefessiz bırakıyor. İşte bunun için ben İstanbullulara şunu söylüyorum. Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde, herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.