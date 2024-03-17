Ahmet Hakan'ın yerel seçim yazısı dikkat çekti: Esas sürpriz...

Yerel seçime 15 günden kısa bir süre kaldı. Adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın yazısı dikkat çekti. Hakan, "Gözler İstanbul ve Ankara’ya çevrilmişken esas sürpriz İzmir’de yaşanacak." dedi.

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Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kala yapılan anketler peş peşe paylaşılmaya devam ederken, en çok İstanbul'da nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. Bunun dışında pek çok şehirde de sürprizler yaşanabilir. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel seçim tahminlerini paylaştı.

Hakan 'Galiba bu seçimde' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Gözler İstanbul ve Ankara’ya çevrilmişken esas sürpriz İzmir’de yaşanacak.

- Ordu’da Hilmi Güler yeniden başkan olacak.

- Beşiktaş ve Şişli’de değişen bir şey olmayacak. CHP rekor kıracak.

- Şanlıurfa’da Yeniden Refah’tan aday olan Kasım Gülpınar, biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçilmesine engel olamayacak.

- Maçoğlu, Kadıköy’de umduğunu bulamayacak.

- Hatay’da Lütfü Savaş, çok esaslı bir tokat yiyecek.

- Eskişehir’de CHP, çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak.

- Antalya’da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak.

- Üsküdar ve Tuzla’da AK Parti fark atarak kazanacak.

- İstanbul’da iki aday arasında kopuş yaşanmayacak. Başa baş durumu devam edecek.

- Muğla’da bir Aydın Ayaydın şaşırtması yaşanacak.

- İYİ Parti, Türkiye genelinde üçüncü parti olacak.

- DEM, yine oy kaybedecek.

- Yeniden Refah, “keşke” diyecek.