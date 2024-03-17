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Genç kız yamaç paraşütü sırasında yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genç kız yamaç paraşütü sırasında yere çakıldı

Denizli’de 1,5 ay önce yamaç paraşütü yaptığı esnada yere çakılan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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 Edinilen bilgilere göre Ege Su Arslan (24), Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinden yamaç paraşütü yapmak için tek başına atlayış gerçekleştirdi. Atlayıştan kısa süre sonra hakimiyeti kaybeden genç kız yere çakıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi altına bulunan Arslan, bugün yaşamını yitirdi.

Arslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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