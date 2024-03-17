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Fernando Santos'tan penaltı isyanı: Böyle bir penaltı görmedim

Fernando Santos'tan penaltı isyanı: Böyle bir penaltı görmedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. 

Fernando Santos'un açıkamaları şu şekilde: 

"Böyle bir penaltı görmedim"

"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı."

"Y​apacak bir şey yok"

"Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok."

"Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum"

"Geçen haftaki çok kötü Gaziantep maçından beri iyi bir reaksiyon gösterdik aslında, oyuncularımızı suçlamaya gerek yok. Bu sezonki en iyi ikinci devremizdi diyebilirim ama olmadı. Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdik, milli arada hazırlanmak için önemli bir süremiz var. Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum."

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