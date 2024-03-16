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Bayraktar TB3 22. test uçuşunu da başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 22. test uçuşunu da başarıyla tamamladı

Milli ve yerli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3, 22. uçuş testinde de başarılı oldu. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Türkiye'nin savunma sanayisi, son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Özellikle insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) konusunda elde edilen başarılar, dikkatleri Türkiye'nin savunma yetenekleri üzerine çekti.

Bu alandaki en dikkat çekici başarılardan birisi olan Bayraktar TB3'ün gerçekleştirdiği test uçuşları ise sürüyor.


BAYRAKTAR TB3, 22. test uçuşunda da başarılı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 22. test uçuşuna dair bir videolu paylaşım gerçekleştirdi.

Bayraktar paylaşımına, "Türk Havacılığının Altın Çağı" notunu düştü.

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