Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yeniden tek haneye inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Emekçileri İftar programında konuştu. Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırmış olacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu güzel buluşmaya vesile olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığımıza, Sayın bakan ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Bugün altıncı orucunu tuttuğumuz 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan’ı Şerif’i hüzünlü karşıladık, hüzünlü yaşıyoruz. Yakın çevremizde savaşların çatışmaların insani trajedileri krizlerin kol gezdiği sancılı bir dönemde bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Suriye, Sudan, Türkistan ve Afganistan başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde de kardeşlerimiz bu mübarek günlerde gerçekten ağır imtihanlardan geçiyor.

Yaklaşık %100 oranında artış oldu

Türkiye ve Türk milleti olarak asırlar boyunca yaptığımız gibi başı dara düşenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşiniz olarak, evinin geçimini ailesinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ter döken bir emekçinin nasıl kutlu bir mücadele verdiğini çok iyi biliyor aynı şekilde çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın da öneminin hepimiz biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren biz de görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çalıştık. Biliyorsunuz, ülkemizde 1 Mayıs tarihi uzun yıllar gerginliğin çatışmanın ve 1977 yılındaki menfur olayın sembolü olarak bu tarihi 2008 yılında resmen emek ve dayanışma günü, 2009 yılından itibaren de resmi tatil ilan ederek işçilerimizle dayanışmamızı gösterdik. Bölgesel kriz ve istikrarsızlık, mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Bu anlayışla bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücret 17 bin TL’ye çıktı. Böylece asgari ücretten bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %100 oranında artış oldu. Asgari ücret desteğini 700 TL’ye çıkararak ödemeyi sürdürüyoruz. Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte %50’ye yakın bir rakamlarla en düşük memur maaşı 2002 yılına göre reel olarak %300 oranında nominal olarak ise 84 kat artış gösterdi. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımı rağmen emeklerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık.

"Emekli bayram ikramiyeleri 5 nisan'da hesaplara yatacak"

Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklilerimize tek seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyeleri de %50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyeleri inşallah iki ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Devletimizin deprem bölgesi ile ilgili yükümlülük azaldıkça artan kaynağı emeklerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.

Memurlarda sendikalaşma oranı %74 oranında yükseldi

Bu süreçte çok kritik rol üstlenen sendikalarımız ve konfederasyonlarımız yine bizim dönemimizde rahat bir nefes alabilmiştir. İşçi işveren ilişkilerini düzenleyen ve adil temsilini sağlayan sosyal diyalog mekanizmalarımız geçmişte hak ettiği değeri ve ilgiyi görememiş ihmal edilmiştir. Ancak son 21 yılda her alanda olduğu gibi sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettik. İşçiler sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde %15’i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise %74 oranında yükseldi. Her toplu görüşmemizde yeni imkanlar getirerek memurlarımızın şartlarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz. ancak ülkemiz ve milletimiz yararına attığımız her müspet adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleri ile karşılaşıyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesi bu kazanımlardan birisidir. Yedinci dönem kamu toplu sözleşmesi ile üye sayısı %2’yi geçen sendikaların mensupların aylık 538 TL ödeme yapıyordu ancak bu düzenleme ana muhalefet partisinin başvurusunda dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından geçenlerde iptal etti. Bu iptal karıyla ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimiz maalesef 345 TL daha az aylık alacak. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz.