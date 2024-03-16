Genç kızın göz yaşlarına Erdoğan da dayanamadı

Cumhurbaşkanı Erdogan'ın konuşması, Erzurumluların sevgi gösterileriyle sık sık kesilirken ön sıralardaki genç bir kadının göz yaşı döktüğü görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, "Ağlama yahu. Bizi de ağlatacaksın" dedi.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting mesaisi hız kesmeden devam ediyor.

Her gün il il gezen ve iftar programlarına katılan Erdoğan'ın bugünkü durağı Erzurum oldu.

"Çok seviyorum ne yapayım?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde 40 bin kişilik coşkulu kalabalığa seslendi.

Genç bir kız Erdoğan'a "Çok seviyorum ne yapayım?" diye seslenirken Başkan Erdoğan ise gence "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" yanıtını verdi. Erdoğan daha sonra mitingin tamamlanması sonrası genç ve yanındaki arkadaşlarıyla sohbet etti.