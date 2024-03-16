BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  POLİTİKA

Genç kızın göz yaşlarına Erdoğan da dayanamadı

Cumhurbaşkanı Erdogan'ın konuşması, Erzurumluların sevgi gösterileriyle sık sık kesilirken ön sıralardaki genç bir kadının göz yaşı döktüğü görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, "Ağlama yahu. Bizi de ağlatacaksın" dedi.

Abone ol

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting mesaisi hız kesmeden devam ediyor.

Her gün il il gezen ve iftar programlarına katılan Erdoğan'ın bugünkü durağı Erzurum oldu.

 "Çok seviyorum ne yapayım?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde 40 bin kişilik coşkulu kalabalığa seslendi.

Genç bir kız Erdoğan'a "Çok seviyorum ne yapayım?" diye seslenirken Başkan Erdoğan ise gence "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" yanıtını verdi. Erdoğan daha sonra mitingin tamamlanması sonrası genç ve yanındaki arkadaşlarıyla sohbet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de limana yanaşan gemi vinçleri devirdi
Kocaeli'de limana yanaşan gemi vinçleri devirdi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Eski yardımcısı Pence'ten Trump'a dost kazığı
Eski yardımcısı Pence'ten Trump'a dost kazığı
Abdulkadir Uraloğlu: Atatürk Havalimanı ülkemizin en büyük teknoparkı olacak
Abdulkadir Uraloğlu: Atatürk Havalimanı ülkemizin en büyük teknoparkı olacak
Bakan Özhaseki'den açıklama: Bütün hazırlıkları yaptık
Bakan Özhaseki'den açıklama: Bütün hazırlıkları yaptık
İklim aktivistleri Almanya'nın birçok şehrinde gösteri yaptı
İklim aktivistleri Almanya'nın birçok şehrinde gösteri yaptı
Ramazan ayında sıvı tüketimini ihmal etmeyin!
Ramazan ayında sıvı tüketimini ihmal etmeyin!
Fazla sosis tüketimi bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyor!
Fazla sosis tüketimi bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyor!
5 eksik var! Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu
5 eksik var! Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Almanya, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı
Almanya, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı
Ilgaz'da mart ayında da kayak yapılıyor
Ilgaz'da mart ayında da kayak yapılıyor
Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın'dan kötü haber!
Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın'dan kötü haber!