Prof. Dr. Uğur Coşkun, ABD'de yapılan bir çalışmada, fazla miktarda kırmızı et tüketenlerde yüzde 30, yine aşırı miktarda salam, sosis gibi işlenmiş gıda tüketenlerde yüzde 40'tan daha fazla bağırsak kanseri riski tespit edildiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, kolorektal kanseriyle ilgili konuştu. Prof. Dr. Uğur Coşkun kolorektal kanserine farkındalık kazandırmak için mart ayında birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi. Batı tarzı beslenme alışkanlığının bağırsak kanseri riskini artıran en önemli faktörlerden birisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, kırmızı et, sosis ve salam gibi işlenmiş gıdaların fazla tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.

Fazla sosis tüketimi bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyor

Coşkun, Cancer Epidemiology, Biomarkers, Prevention dergisinde yayımlanan çalışma ile kırmızı et ve işlenmiş gıdaların neden herkeste bağırsak kanseri yapmadığıyla ilgili sorunun aydınlatıldığını sözlerine ekleyerek, “Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Stern ve arkadaşları tarafından yayınlanan bu çalışmaya 29 bin 482 bağırsak kanseri olan ve 39 bin 635 kanser olmayan kontrol vakası dahil edildi. Bu çalışmada fazla miktarda kırmızı et tüketenlerde yüzde 30, yine fazla miktarda salam, sosis gibi işlenmiş gıda tüketenlerde yüzde 40'tan daha fazla bağırsak kanseri riski tespit edildi. Bu çalışmada yapılan detaylı genomik analizde HAS2 ve SMAD7 isimli genlerin kırmızı et-işlenmiş gıdaların fazla tüketimi ile bağırsak kanseri arasındaki ilişkiden sorumlu olduğu tespit edildi. Yukarıda bahsedilen riske ilave HAS2 geni olan bireylerde bağırsak kanseri riski yüzde 38, SMAD7 olanlarda ise yüzde 18 daha fazla olarak bulundu. Sonuçta bu çalışma fazla miktarda kırmızı et ya da işlenmiş gıda tüketen bir kısım insanda bağırsak kanseri gelişirken neden bazılarında gelişmediğini açıklayabilecek nitelikte. Bu çalışma geliştirildiğinde ve yeni çalışmalarla bulgular doğrulandığında, belki yakın gelecekte kırmızı etin ve işlenmiş gıdaların kimlerde bağırsak kanseri riski oluşturduğu, kimlerin ise bu gıdaları daha güveli tüketebileceği ortaya söylenebilecek” diye konuştu.