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Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Başakşehir'i ağırlıyor

Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Başakşehir'i ağırlıyor

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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Maçtan dakikalar 

1. dakikada Berkay’ın ara pasında Piatek sol çaprazda kontrol etmek istediği top sekerek Davidson’un önüne düştü. Penaltı noktası yakınından Davidson’un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

22. dakikada Davidson’un sol kanattan ortasında top arka direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Berkay’ın pasında Davidson’un sol taraftan sert vuruşunda meşin yuvarlak bu sefer savunmadan döndü.

31. dakikada Berkay’ın sol kanattan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Hamza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45+1. dakikada Piatek’in ceza sahası içi sol tarafından pasında ceza yayından bulunan Aleksic'in gelişine vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı son anda kontrol etti.

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Arakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Bassogog, Morutan, Chatzigiovanis, Sowe
Yedekler: Fatih Demir, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Ali Kaan Güneren, Saponara, Flips, Cephas, Rodrigues, Macheda, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan, Onur Ergün, Deniz Türüç, Aleksic, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Keny, Figueiredo, Dubois, Emirhan İlkhan, Mahmut Tekdemir, Josef de Souza, Serdar Güler, Pelkas, Ba
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Hamza Güreler (Başakşehir)

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