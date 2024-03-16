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ABD eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump’ı desteklemeyecek

ABD eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump’ı desteklemeyecek

ABD Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Donald Trump’a 2024 Başkanlık seçiminde desteklemeyeceğini açıklayarak, “Kendini Anayasadan üstün tutan birinin ABD Başkanı olmaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

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ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den adaylığını açıklayan ve daha sonra da adaylıktan çekildiğini duyuran ABD Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşan seçimlere ilişkin Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Seçimlerde yardımcılığını yaptığı eski Başkan Donald Trump’a destek vermeyeceğini ifade ederek, “Donald Trump’ı desteklememem sürpriz olmamalı” dedi.

“Oyumu asla Biden için kullanmam”

“Kendini Anayasadan üstün tutan birinin ABD Başkanı olmaması gerektiğine inanıyorum” diyen Pence, Trump’ın adaylık kampanyası süresince ulusal borçla yüzleşme taahhüdünden, insan hayatının kutsallığına olan bağlılığından uzaklaşmaya başladığını gördüğünü sözlerine ekledi. Pence, “Trump, 4 yıl boyunca mücadele ettiğimiz muhafazakar gündemi takip ediyor ve bunu da ifade ediyor. Bu nedenle Trump’ı vicdanen desteklemem” dedi.

Seçimde hangi adaya destek vereceğini açıklamayan Pence, “Oyumu kendime saklayacağım. Ancak, oyumu asla Biden için kullanmam. Çünkü ben Cumhuriyetçiyim” dedi.

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