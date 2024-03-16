Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum için duyurdu: Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde 20 bin kişilik modern stat için hazırlıklara başladıkları müjdesini verdi. Depreme karşı mücadelede Erzurum için yeni bir açıklamayı paylaşan Erdoğan, "Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitingde halka seslendi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı illerin başında Erzurum yer alıyor. Dadaş farkını, vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını verdi. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde gözünü vatanımızın birliğine gözünü dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut.

Sorun bakalım şu anda meydan ne kadar, rakamı aldım. Bugün 40 bin. Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Erzurum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız

"Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız"

Biz insanlarımıza ve şehirlerimizi bu güne kadar hep eser ve siyaset hizmetiyle gösterdik. Erzurum'a 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

TOKİ vasıtasıyla 14 bin 919 konut uygulamasını hayata geçirdik. Bunlardan 10 bin 17 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalanların yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde 5 bin 435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziziye ilçemizdeki kentsel dönüşümde gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız.

Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz.

Stat müjdesi

Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 20 bin kişilik modern bir stad kazandırmak için de hazırlıklara başladık

13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. Yaptığımız yatırımlarla modernize ettiğimiz Erzurum Havalimanı'nın yolcu sayısı 105 binden 1 milyonun üzerine çıkardık.

Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Türkiye sıkıntılı dönemlerden geçerek bu günlere geldi. Hangi kazanımın hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz iyi biliyor. Dadaş, Erzurumlu çok daha iyi biliyor. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini aklı selim olan herkes görebiliyor.

İstanbul'daki Erzurumluları arayacaksınız değil mi?

İstanbul'da Erzurumlu çok. İstanbul'daki Erzurumluları arayacaksınız değil mi? Bir yanlışlık olmasın diye uyaracaksınız değil mi? Ankara'daki ve İzmir'deki kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Belediye başkanlarımızı ben size emanet ediyorum."