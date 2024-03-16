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Rusya, Ukrayna’da Odessa ve Sumi’deki askeri hedefleri vurdu

Rusya, Ukrayna’da Odessa ve Sumi’deki askeri hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da Odessa ve Sumi bölgelerindeki askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Operasyonel taktik hava kuvvetleri, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri ile Ukrayna’da askeri hedeflerin vurulduğu kaydedilen açıklamada, “Sumi bölgesinin Konotop yerleşim birimi yakınında İHA montaj atölyesi, Odessa civarında ‘Lyut’ ve ‘Tsunami’ nasyonalist birliklerin geçici dağıtım noktaları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 4 komuta merkezi, ayrıca 149 bölgede düşman birlikleri ve askeri teçhizatları vuruldu.” ifadelerine yer verildi.

Gün içinde hava savunma sistemlerinin 108 Ukrayna İHA'sı, 15 Çek yapımı Vampir, biri ABD yapımı HIMARS, biri Grad olmak üzere 17 çok namlulu sistemden atılan roketleri düşürdüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar Ukrayna’ya ait 577 uçak, 269 helikopter, 15 bin 681 İHA, 486 hava savunma füze sistemi, 15 bin 505 tank ve zırhlı araç, 1240 çok namlulu roketatar, 8 bin 425 obüs ve havan topu ile 19 bin 829 özel askeri aracın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

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