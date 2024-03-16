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Acil ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu

Acil ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaşarak İzmir, Bodrum ve Pamukkale'deki oyunlarını iptal etmiş, hastanede çekilen fotoğrafını paylaşarak ciddi bir omurilik sorunu yaşadığını ve acil ameliyata gireceğini duyurmuştu. 9 saatlik bir ameliyat geçiren Laçin, "Hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım" dedi.

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Yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle acil hastaneye kaldırılan Berna Laçin, yaklaşık 9 saat süren çok zor ameliyat geçirdi.

Yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Berna Laçin, yürürken 'Yastık dikerek, Mahmure' şarkısını ve Seda Sayan'ın meşhur 'çorap kadını' sözlerini taklit etti.

Berna Laçin, yeniden yürüdüğü anları mutlulukla paylaşarak "Mutlu son, 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi…" notunu düştü.

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Tedavimi gerçekleştiren Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu'na ve tüm ekibine minnettarım. 9. kat beni şefkatle kucakladı. Öyle bir bakım ki böylesi dünyada yoktur. Kendimi koşulsuz teslim ettim. Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim.

Ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Azmi Hoca yine bir mucizeyi gerçekleştirdi, onun için bu ilk değil ama hayatını değiştirdiği herkes için o tek. Sayesinde her zamankinden de dimdik buradayım. Dualarınıza minnettarım."

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