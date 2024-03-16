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Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası’nda kopan malzeme sepeti 24 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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Acı olay, Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası’nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kopan malzeme yüklü sepet Selim Han İnci (24) isimli işçinin üzerine düştü.

Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.

Öte yandan, yaşanan iş kazasının ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci’nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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