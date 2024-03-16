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56 yıl cezası olan suç makinesi, saklandığı villada yakalandı!

56 yıl cezası olan suç makinesi, saklandığı villada yakalandı!

Antalya’da 45 suç kaydı bulunan ve 14 ayrı suçtan aranıp 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı villada jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube JASAT Timleri tarafından yapılan Kepez ilçesinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 45 ayrı suç kaydı bulunan 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., saklandığı villada düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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