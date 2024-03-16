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Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor bugün saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alper Akarsu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR'da Direnç Tonusluoğlu ve Serkan Olguncan eşlik edecek.

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