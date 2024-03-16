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Kavga ettiği şahsa benzettiği kişiyi rehin aldı, tutuklandı!

Kavga ettiği şahsa benzettiği kişiyi rehin aldı, tutuklandı!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kavga ettiği kişiye benzettiği şahsı tüfekle rehin aldı, tutuklandı.

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Olay, önceki gün Kastamonu’nun Cide ilçesinde Nasuh Mahallesi Şehit Jandarma Er Murat Kalyoncu Sokak'ta meydana geldi.

A.K., akşam saatlerinde bir gurupla kavga etti. Kavganın ardından bir süre sonra A.K., gece saatlerinde kavga ettiği şahıslardan birisine benzettiği E.D.’yi tüfekle rehin aldı.

Ekipler tarafından süren çalışmaların ardından ikna edilen A.K. gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklandı.

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