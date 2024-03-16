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'Tete'nin pozisyonu penaltı' değil diyen hakem Bitigen'den 'o zaman neden verdin?' sorusuna cevap

'Tete'nin pozisyonu penaltı' değil diyen hakem Bitigen'den 'o zaman neden verdin?' sorusuna cevap

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta sarı kırmızılı takım lehine VAR uyarısıyla penaltı veren hakem Abdulkadir Bitigen, maçtan sonra İskoç danışman Hugh Dallas'a "Bana göre penaltı değildi!" dedi. Dallas'ın "O zaman neden verdin?" sorusuna Bitigen'den "Siz bize eğitimlerde 'VAR'ın itibarını zedelemeyin! Yüzde 99.5 bile olsa uyarılara ayak uydurun' demiştiniz" yanıtını verdi.

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Trendyol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta hakem Abdulkadir Bitigen'in kararları çok konuşulmuştu. Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu eleştiri konusu olmuştu.

VAR uyarısıyla penaltı kararı veren Bitigen'in konuya ilişkin yorumu günler sonra ortaya çıktı. 

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, bugünkü köşe yazısında Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas ile karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in arasında geçen konuşmayı açıkladı.

Tüzemen, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Saray-Antalyaspor maçından sonra İskoç danışman Hugh Dallas, o haftanın hakemleri ile video görüşmesi yapıyor… Tete'ye yapılan harekete, VAR'ın uyarısı ile tekrar izleyip penaltı veren Abdulkadir Bitigen'e "Pozisyon penaltı mıydı?" diye direkt soruyor. Bitigen de "Bana göre penaltı değildi!" diyor. Dallas da "O zaman neden verdin?" diye sorunca, "Siz bize eğitimlerde VAR'ın itibarını zedelemeyin! Yüzde 99.5 bile olsa uyarılara ayak uydurun" demiştiniz yanıtını veriyor. " 

"Dallas ile yollarını ayırmalı"

VAR'da görev yapanların hakemleri ateşe attığını yazan Tüzemen, hakemlerin İskoç danışman Dallas'ın tutarsız davranışlarından rahatsız olduğunu ileri sürerek, TFF'ye Dallas'ın görevine son vermesi çağrısında bulundu.

Levent Tüzemen'in yazısının tamamı

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