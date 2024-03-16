Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit eden ekipler, otomobil ve 2 adreste arama yaptı.

Operasyonda, 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, R.Ö, E.N.T, K.G. ve N.M, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.