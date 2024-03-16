Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi!

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteklerini yineledi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçtiği hatırlatılarak, "Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.