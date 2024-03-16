CHP'li başkandan CHP Esenyurt adayına tepki: Dağdan geldi bağdakini kovuyor

Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, partisinin DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında Esenyurt'ta yaptığı ittifaka ilişkin "Dağdan geldi bağdakini kovuyor. CHP kültürü olmayan birisi. Esenyurt'ta seçmende kırgınlık var." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçime günler kala parti içinde yaşanan son tartışmaları; yeniden aday gösterilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu TGRT Haber'de değerlendirdi.

TGRT Haber'de yayımlanan Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programında gazeteci Murat İde ve Fatih Atik’in sorularına cevap veren Kerimoğlu, Ahmet Özer'in "Dağdan geldi bağdakini kovduğunu" ve "CHP kültürü olmayan birisi" olduğunu söyledi. Kerimoğlu aynı zamanda Esenyurt'ta CHP seçmeninin kırgın olduğunu belirtti.

Bülent Kerimoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dağdan geldi bağdakini kovuyor. Bunu disipline verin diyemez. Belki kendisinin örnek aldığı siyasetçiler vardı ondan demiş olabilir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ne için disipline verileceğim? CHP kültürü olmayan birisi.

"Esenyurt'ta CHP seçmeni kırgın"

Esenyurt'ta seçmende kırgınlık var. Mevcutta kıymetli belediye başkanımız Kemal Bey var. 5 yılda başarılı işler yapıldı. Sonra Tokatlı eski ilçe başkanımız aday yapıldı sonra aday geri çekildi. Esenyurt'a gittim. Hekimlik yaptım. Edindiğim izlenimleri söylüyorum."