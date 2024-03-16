Murat Kurum İstanbul anketinde kritik puan farkını açıkladı 4 parti seçmenine seslendi

İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'da şu an 1.8 puan farkla önde olduklarını açıkladı. Kurum, "Burada CHP'ye kazandırmanın ne anlama geldiğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz de Saadet Partili seçmenimiz de Gelecek Partili ve DEVA Partili seçmenimiz de net şekilde biliyor." dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Elinizdeki güncel anket verileri nelerdir?" sorusuna da Kurum, "31 Mart akşamı kazanacağız. Bunu gittiğimiz her yerdeki coşkudan, heyecandan, azimden görüyoruz. Sahadaki ilgi, sevgi doğal anketi gösteriyor. 1-1,5 puan biz öndeyiz dediğimiz yerden bunun üzerine koya koya gidiyoruz. Şu an 1,8 puan fark var. Bazı araştırma şirketleri bunun çok daha üzerinde olduğunu da ifade ediyorlar. Üzerine koyarak farkı aça aça büyük bir zaferi kazanıyor olacağız." yanıtını verdi.

YRP, Saadet, Gelecek ve DEVA seçmenine seslendi

Seçimlere kendi adaylarıyla giren Yeniden Refah Partisi (YRP) ve mütedeyyin seçmene yönelik çağrısı sorulan Kurum, YRP ile mayıs seçimlerinde aynı ittifak içerisinde mücadele ederek zafer kazandıklarını söyledi.

Seçmenlerin 31 Mart'ta önlerindeki tabloya bakarak karar vereceğine inandığını vurgulayan Kurum, ''Burada CHP'ye kazandırmanın ne anlama geldiğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz de Saadet Partili seçmenimiz de Gelecek Partili ve DEVA Partili seçmenimiz de net şekilde biliyor. Sandıkta milletimizin geçmişe dönüp bakarak, bu oyların kime nasıl faydası olduğunu düşünerek hareket edeceğine inanıyoruz." dedi.