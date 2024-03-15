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Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı

Sağlık Bakanı Koca, verilen ilave 9 bin kadro sonrası Esenyurt ve Arnavutköy'ü de 4924 Sayılı Kanun kapsamına aldıklarını belirterek, "İstanbul'da böylece 3 ilçede 4924 Sayılı Kanun'la devam eden durum 5 ilçeye çıkmış oldu." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'daki Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra seçim stantlarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Bağcılar Çarşı Yürüyüş Yolu'ndaki esnafı da ziyaret eden Koca, Vefahane Yaşam Merkezi'nde çeşitli alanlarda düzenlenen kurslara katılan yaşlılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Bakan Koca, daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapımı devam eden ek binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Koca, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi büyüklüğünde yapılan ek binanın gelecek ay açılacağını söyledi.

Bakan Koca, "Bu hastanemiz toplam 193 deprem izolatörü olan 403 yataklı bir hastane. Kapalı alanı 62 bin metrekare, 61 yoğun bakımı olan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak planladığımız hastaneyi gelecek ay hizmete açmış olacağız. İnşaatı bitmiş olan, teknik boyutuyla yerleşimlerin yapıldığı, birtakım testlerin devrede olduğu bir dönemdeyiz. Hizmete girdiğinde kapasitenin iki katına çıktığı bir Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahip olacağız." diye konuştu.

"İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı"

4924 Sayılı Kanun'la ilgili bir kanun maddesi geçtiğini, ilave 9 bin sözleşmeli kadro daha tahsis edildiğini ifade eden Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam tahsis edilen 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli kadroyla çalışan 36 bin kişi oldu. Özellikle yan dal uzmanları dahil olmak üzere birçok ilçemiz dahil olarak 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeler yapıldı. İstanbul'da daha önce Şile, Silivri ve Çatalca'da 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli kadrolar açmıştık. Verilen ilave 9 bin kadro sonrası Esenyurt ve Arnavutköy'ü de 4924 Sayılı Kanun kapsamına aldık. Bu sözleşmeli kadro sayıları arttıkça bunu daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. İstanbul'da böylece 3 ilçede 4924 Sayılı Kanun'la devam eden durum 5 ilçeye çıkmış oldu. Yani 5 ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı. Süreçte Bağcılar ve benzeri ilçelerimizi de sözleşmeli kadro sayısı arttıkça almak istiyoruz."

Bakan Koca'ya programlarında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

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