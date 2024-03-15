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HABER /  POLİTİKA

AK Parti 'Büyük İstanbul' mitinginin tarihi belli oldu!

AK Parti 'Büyük İstanbul' mitinginin tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi İstanbul'daki en büyük buluşmasının 24 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 Mart'ta AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi düzenleyeceğini açıkladı.

"HAZIRIZ, KARARLIYIZ VE AZİMLE İSTANBUL İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul’ diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz. @murat_kurum

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