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Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı

Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı

Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Ardahan'da gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağış dolayısıyla yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kars

Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kars-Ardahan kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük geçti.

Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar görüş mesafesini düşürdü.

Tunceli

Tunceli’de bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışın etkisiyle 2 bin 500 rakımlı Karaoğlan Ormanları ve Cankurtaran bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.

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