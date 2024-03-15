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Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni müjdeler için Mersin'de

Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni müjdeler için Mersin'de

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

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Enerjide dışa bağımlılığı azaltmakta kararlı olan Türkiye, yurdun çeşitli bölgelerinde başlattığı sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han, icra ettiği görevlerini tamamladı.

Taşucu Limanı açıklarına demirledi

Abdülhamid Han gemisi, bakım ve ikmal işlemleri için döndüğü Taşucu Limanı'nın açıklarına demirledi.

Türkiye'nin denizlerde doğalgaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemide, yeni sefer öncesi hazırlıklar yapılıyor.

Yeni görev yerine hareket edecek

İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, yeni görev yerine hareket edecek.

Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor.

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