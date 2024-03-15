TikTok CEO'sundan ABD halkın çağrı: 300 bin ABD'li işinden olur

Shou zi Chew, TikTok'un milyonlarca ABD'li kullanıcısına gönderdiği bir videoda, TikTok'un yasaklanması durumunda 300 bin ABD'li çalışanın işinden olacağını belirtti.

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TikTok'un genel müdürü, sosyal medya uygulamasının Amerika'da yasaklanmasına neden olabilecek bir yasa tasarısını durdurmak için doğrudan ABD'li kullanıcılara başvurdu.

Shou zi Chew, uygulamada yayınlanan bir video aracılığıyla halka seslendi.

"Hikayelerinizi paylaşmaya devam edin, arkadaşlarınızla paylaşın, ailenizle paylaşın, Senatörlerinizle paylaşın" dedi.

"YA AYRIL YA DA YASAKLAN"

Kullanıcılar duyurulduğu günden bu yana tasarıyı durdurmak için kampanya yürütüyordu ancak Çarşamba günü Temsilciler Meclisi üyeleri ezici bir çoğunlukla lehte oy kullandı.

Oylama şimdi Senato'ya gidiyor. Joe Biden şimdiden önlemleri destekleyeceğini belirtti.

Tasarının kabul edilmesi halinde TikTok'un altı ay içinde Çinli ana şirketi ByteDance'tan ayrılması ya da ABD'de yasaklanması gerekecek.

'SENATÖR, BEN SINGAPURLUYUM'

TikTok'un ByteDance'tan ayrılmayı reddedeceğini doğrulamasa da, Chew kullanıcılara tasarının "TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasına yol açacağını" söyledi.

"Tasarının sponsorları bile amaçlarının bu olduğunu kabul ediyor" dedi.

2020 yılında dönemin Başkanı Trump, bir Amerikan şirketi tarafından satın alınmadığı sürece TikTok'u yasaklamaya çalıştı.

Çin hükümetinin TikTok'u milyonlarca Amerikalıyı gözetlemek için kullandığını iddia etmişti. Yasak hiçbir zaman yürürlüğe girmemiş olsa da tartışmalar devam etti.

300 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLABİLİR



Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, son aylarda başta ABD olmak üzere dünya çapında pek çok ülkede yasaklanma tartışmaları ile gündemde. ABD tarafının yakın zamanda meclise taşıdığı bu konu TikTok CEO'su Shou Zi Chew tarafından uygulamanın yasaklanması ihtimalinde yaşanacakları açıklamasına sebep oldu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin oyladığı TikTok'a ilişkin yasa tasarısıyla, uygulanamanın ABD asıllı bir şirkete satılmak zorunda bırakılması veya tamamen yasaklanmasını söz konusu.

Chew, konuya dair yaptığı video açıklamada TikTok'un yasaklanması halinde 300 bin ABD'linin işlerinden olma riski ile karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

BYTEDANCE İTİRAFTA BULUNMUŞTU

2022 yılında ByteDance, Batılı gazetecilerin IP adresleri üzerinden fiziksel konumlarını izlemek için TikTok'u kullandığını doğruladı.

2023 yılında ABD hükümeti çalışanlarının uygulamayı iş cihazlarında kullanmaları yasaklandı.

Ancak Chew video itirazında şunları söyledi: "Son birkaç yıldır verilerinizi güvende tutmak ve platformumuzu dış manipülasyonlardan uzak tutmak için yatırım yaptık."

ABD'li senatörler tarafından sorguya çekildi ve Şubat ayında defalarca Çin Komünist Partisi ile bağlantısı olup olmadığı soruldu.

Sonunda ise "Senatör, ben Singapurluyum. Hayır." şeklinde cevap verdi.

TikTok'un ana şirketi ByteDance Çinli girişimciler tarafından kuruldu ancak şirket hisselerinin %60'ının Çinli olmayan yatırımcılara ait olduğunu söylüyor.