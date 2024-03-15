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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

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UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

Ceza, Fenerbahçe'in finale kalması durumunda bu maç tarafsız sahada oynanacağı için bu müsabakayı kapsamayacak.

Fenerbahçeli taraftarlar Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale atmıştı. Maçın hakemi mücadeleyi durdurmuş ve stadyumda Türkçe anonslar yapılmıştı. 

Ayrıntılar gelecek...

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