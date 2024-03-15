BIST 8.823
DOLAR 32,22
EURO 35,13
ALTIN 2.238,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

TIR şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi!

TIR şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde TIR şoförlüğü yapan iki çocuk babası şahıs, yük götürdüğü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Gediz’de yıllarca taksicilik yaptıktan sonra TIR şoförlüğüne başlayan Orhan Söyler (47), 43 LJ 076 plakalı aracı ile yük götürdüğü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yükünü boşalttığı esnada damper yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada araçtan inen Söyler, elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Söyler, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Olayın duyulmasının ardından Söyler’in ailesi büyük şok yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP kurultaya hazırlanıyor!
MHP kurultaya hazırlanıyor!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye polis dayağı!
‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye polis dayağı!
Sivassporlu Rey Manaj'a milli takım daveti
Sivassporlu Rey Manaj'a milli takım daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma görüntülerine tepki! "Bu oyun iyice kirlendi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki para sayma görüntülerine tepki! "Bu oyun iyice kirlendi"
17 yaşındaki oğlu ölümlü kazaya sebep olan Bülent Cihantimur hakkında flaş gelişme
17 yaşındaki oğlu ölümlü kazaya sebep olan Bülent Cihantimur hakkında flaş gelişme
AK Partili Efkan Ala '100 ilçe istediler' demişti! Yeniden Refah toplam kaç belediye istediklerini açıkladı
AK Partili Efkan Ala '100 ilçe istediler' demişti! Yeniden Refah toplam kaç belediye istediklerini açıkladı
İTO Başkanı 'dönüm noktasındayız' diyerek uyardı: Enflasyonu düşürmek için...
İTO Başkanı 'dönüm noktasındayız' diyerek uyardı: Enflasyonu düşürmek için...
A Milli Takım'ın aday kadrosu resmen açıklandı! Montella genç yıldızları ilk kez çağırdı
A Milli Takım'ın aday kadrosu resmen açıklandı! Montella genç yıldızları ilk kez çağırdı
Canan Karatay'dan sınır dışı edin çağrısı vücudunuzda zehirli gaz biriktiriyor
Canan Karatay'dan sınır dışı edin çağrısı vücudunuzda zehirli gaz biriktiriyor
Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: Antalya Havalimanı büyütülüyor
Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: Antalya Havalimanı büyütülüyor
Ordu'da İYİ Parti'den toplu istifa
Ordu'da İYİ Parti'den toplu istifa