17 yaşındaki oğlu ölümlü kazaya sebep olan Bülent Cihantimur hakkında flaş gelişme
Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur, savcılık sorgusunun ardından "imza atma" yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur, "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Burada, soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Cihantimur, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Bu arada, Cihantimur hakkında daha önceden sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.