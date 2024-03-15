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İTO Başkanı 'dönüm noktasındayız' diyerek uyardı: Enflasyonu düşürmek için...

İTO Başkanı 'dönüm noktasındayız' diyerek uyardı: Enflasyonu düşürmek için...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı. Avdagiç, dezenflasyon politikalarının üretim ve ihracatta baskı yarattığını ve bu zor süreçte fedakarlık yapılması gerektiğini söyledi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuk olduğu mart ayı Meclis toplantısında ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Avdagiç, dezenflasyon politikalarının üretim ve ihracatta baskı yarattığını ve bu zor süreçte fedakarlık yapılması gerektiğini söyledi. 'Bugün bu fedakarlıklara katlanmazsak enflasyonu düşürmemiz çok zor' diyen İTO Başkanı, enflasyonla mücadelede kamu ve özel tüm kesimlerin üzerine düşeni eksiksiz yapması gerektiğini belirtti.

Avdagiç, enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesinin zor ama imkansız olmadığını da sözlerine ekledi. Türkiye'nin 2002'de yüzde 45 olan enflasyonu 2004'te yüzde 10'a ve sonra da yüzde 10'un altına indirdiğini hatırlatan Avdagiç, bugünkü yüksek enflasyonun da iki yıl içinde hedeflendiği şekilde tek haneye indirilmesinin mümkün olduğunu olduğunu söyledi.

Avdagiç, iç talebin yanı sıra dengede de tablonun olumluya döndüğünü kaydetti. Yılın ilk iki ayında ihracatın yüzde 8,5 artarken, ithalat hacminin yüzde 15,5 daraldığını belirten Avdagiç, 2024 yılının iki aylık dış ticaret açığının da 26 milyar dolar seviyesinden yüzde 50 düşüşle 13 milyar dolara gerilediğini söyledi.

Avdagiç, Kasım 2023'te 50 milyar dolar sınırının altına inen ve aralıkta 45 milyar dolar bandına düşen 12 aylık cari açığın önümüzdeki aylarda 40 milyar doların da altına inmesini beklediklerini söyledi.

İTO Başkanı, Cari açığın azalmasının, döviz talebini aşağı çekerken, dış kırgınlıkların da azalmasına yol açacağını ifade etti.

Avdagiç, yaz aylarıyla birlikte turizm gelirleriyle Türkiye'nin yeniden cari fazla verir konuma ulaşacağını öngördüklerini de vurguladı.

Öte yandan Türkiye'de 2024 Şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi. Mart ayı enflasyon oranları ise 3 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

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