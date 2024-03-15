Ordu'da İYİ Parti'den toplu istifa

İYİ Parti Ordu Teşkilatı’nda bir grup partili basın açıklamasında bulunarak istifa ettiklerini duyurdu.

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Ordu’da bir araya gelen İYİ Parti üyeleri ve eski Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Yeşilalan, Ordu Büyükşehir Belediyesine Enver Yılmaz’ın aday gösterilmesine tepki göstererek partiden istifa ettiklerini duyurdu. Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkiinde bir araya gelen partililer, zorlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Burada basın açıklamasında bulunan partinin eski Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Yeşilalan, “Milletvekili seçimlerindeki başarısızlıktan ders alınacağını umut ederek bu defa istişare edileceğini umduk. Fakat nafile ki genel merkez yine başına buyruk bir şekilde kimseyle istişare etmeden, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için büyükşehir belediye başkan adayını da parti tüzüğüne aykırı olan bir kişiyi belirledi. Daha önce ne fikrimizle ne ideolojimizle alakası olamayan, bir partiden Büyükşehir Belediye başkanı olan bu zat, şimdi bizim başımıza zorla, cebren ve usulsüzce başkan yapılmak istenmektedir. Atatürk değerlerine sadık Türk milliyetçileri olarak biz boynumuza tasma taktırmayız. Boynunda tasma olanların da arkasından yürümeyiz. Kendi çanağında lokması tükenip başka çanaklara musallat olanlara da asla müsamaha gösteremeyiz” dedi.

“Büyükşehir belediye başkan adayını istemiyoruz"

Kendi yönetiminin aldığı ortak bir karar sonrası istifa ettiklerini aktaran Yeşilalan, “Partimize emek vermiş, teşkilatımıza mesai harcamış arkadaşlarımız bu cebri ve sinsi dayatmaya razı değiller. İYİ Parti'nin genel merkezden türlü oyunlarla atadığı, bizde adam bitmiş gibi, kendi kapısından kovulan büyükşehir belediye başkan adayını teşkilatımız istemiyor. Bir kez daha ifade edeyim; bu adayı istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kayıtlı üye sayısı 2 bin 900’den bin seviyesine düştü”

Partinin kuruluş amacı ve inandıkları değerlerinden saptığını söyleyen Yeşilalan, “Ben 2018 yılından 2023 Ekim ayına kadar Altınordu İlçe Başkanı olarak görev yaptım. Bu süreçte bizimle birlikte partiye gelen, benim yönetimimde çalışan arkadaşlarımızın 28’i istifa etti. Bu süreçte benimle birlikte yol arkadaşı olanlar istifa etti. Altınordu İlçe Başkanlığı’nda 2 bin 900 kayıtlı üye vardı. Bugün itibariyle İYİ Bulut sisteminden bakıldığında bunun bin civarına indiğini görebiliriz. Ancak ben bunu net söyleyemiyorum. İYİ Bulut sisteminden istifa eden bir kişi ancak 3 gün sonra Yargıtay’dan düşüyor. Bu nedenle istifa edenlerin sayısı ilerleyen günlerde artabilir” şeklinde konuştu.

117 kişi daha istifa etmişti

Öte yandan şubat ayı içerisinde İYİ Parti Ordu Teşkilatı’nda aralarında kurucu üyelerin de bulunduğu 4 ilçeden 117 partili, büyükşehir belediye başkan adayına tepki göstererek partiden istifa etmişti.